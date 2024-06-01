Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщает о применении противником систем вооружения западного производства для нанесения ударов по территории России. Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.
«Боевое применение этого типа вооружения не возможно без западных военных специалистов. Можно исключить „самодеятельность“ киевского режима», — отметил Поддубный в своем telegram-канале. По его словам силы ПВО России успешно уничтожили более 10 ракет, однако попытка удара свидетельствует о новом уровне эскалации со стороны Вашингтона и прямом участии НАТО в боевых действиях.
Удары американским оружием давно идут по территории России. ВСУ обстреливают регионы, находящиеся вблизи границ: Белгородскую область, Краснодарский край. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о разрешении США использовать их оружие для ударов по РФ неизвестно, однако атаки ВСУ свидетельствует о степени вовлеченности Штатов в конфликт.
На Украине уже придумали, как обойти запрет Запада на удары по РФ. В качестве одного из вариантов предложено «случайно» нанести удары по территории России, западным оружием, если на подобные действия не дадут официального разрешения.
В тоже время генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Украину бить по российским авиабазам оружием НАТО. Он отметил, что ВСУ имеют право использовать его для ударов по территории России, так как оружие Североатлантического альянса после попадания в страну становится украинским.
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