CNN: ВСУ не смогут изменить ход спецоперации, если будут использовать оружие США

31 мая 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут изменить ход спецоперации, даже если будут наносить удары по Харьковской области оружием США, пишут СМИ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение США Украине ударять по России американским оружием не изменит ход спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов. «Само по себе это не меняет правила игры. Это дополнительный бустер для Украины, чтобы защитить себя», — заявил научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег, его слова приводит CNN . До этого США разрешили Украине использовать поставленное оружие для ударов по позициям ВС РФ. Однако речь идет только про Харьковскую область, где российская армия активно продвигается. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что дальность ударов может возрасти. Аналитик Института изучения войны в Вашингтоне Екатерина Степаненко уверена, что решение Пентагона не сильно изменит ситуацию на поле боя. По ее словам, Украине нужно разрешение на удары по глубокому тылу. Однако это будет означать большую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Украина может применять для ударов РСЗО Himars, а также ракетные системы GMLRS и артиллерию. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО будет нести ответственность за удары ВСУ по российской территории из западного оружия, передает ОТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрешение США Украине ударять по России американским оружием не изменит ход спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов. «Само по себе это не меняет правила игры. Это дополнительный бустер для Украины, чтобы защитить себя», — заявил научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег, его слова приводит CNN. До этого США разрешили Украине использовать поставленное оружие для ударов по позициям ВС РФ. Однако речь идет только про Харьковскую область, где российская армия активно продвигается. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что дальность ударов может возрасти. Аналитик Института изучения войны в Вашингтоне Екатерина Степаненко уверена, что решение Пентагона не сильно изменит ситуацию на поле боя. По ее словам, Украине нужно разрешение на удары по глубокому тылу. Однако это будет означать большую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Украина может применять для ударов РСЗО Himars, а также ракетные системы GMLRS и артиллерию. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО будет нести ответственность за удары ВСУ по российской территории из западного оружия, передает ОТР.