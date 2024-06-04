В Минске задержали россиянина с фальшивым загранпаспортом

Белорусские пограничники задержали в Минске иностранца с фальшивым российским загранпаспортом. Об этом сообщает пограничный комитет республики Беларусь.
«Ночью 2 июня иностранец попытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Грузию. Он предъявил белорусским пограничникам полностью поддельный российский загранпаспорт», — отмечается в ведомстве. Задержание подозрительного иностранца произошло в аэропорту Минска.
Ранее пограничники в 500 метрах от границы Беларуси с Литвой также задержали двух граждан Белоруссии. Они пытались незаконно пресечь границу, тем самым нарушив пограничный режим.
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