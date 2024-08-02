02 августа 2024

Врач рассказал, как вовремя заметить рак шейки матки

Врач Короленко: рак шейки матки можно заметить во время регулярных медосмотров
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томограф, мрт
Ранние признаки заболевания можно обнаружить посредством МРТ Фото:

Рак шейки матки возможно предотвратить, если регулярно проходить диспансеризацию, направленную на раннее выявление опасных заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии Тверского областного онкологического диспансера Максим Короленко.

«Нужно обязательно проходить диспансеризацию. Раз в год, а лучше раз в полгода посещать гинеколога и сдавать мазки на онкопатологию, Особенно важно не пропускать плановые осмотры и обращать внимание на тревожные симптомы женщинам, относящимся к группам риска по раку шейки матки», — цитирует слова Короленко сайт Tvernews.

К характерным признакам этого заболевания Короленко отнес кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли внизу живота и увеличение его объема. При своевременном обращении к специалистам и проведении обследований, включая ультразвук и МРТ с контрастом, недуг можно выявить на ранних стадиях.

Как ранее сообщало URA.RU, из-за неопределенных симптомов часто не диагностируется до поздних стадий рак яичников. Врачи перечислили самые очевидные сигналы женского организма об этом.

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Рак шейки матки возможно предотвратить, если регулярно проходить диспансеризацию, направленную на раннее выявление опасных заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии Тверского областного онкологического диспансера Максим Короленко. «Нужно обязательно проходить диспансеризацию. Раз в год, а лучше раз в полгода посещать гинеколога и сдавать мазки на онкопатологию, Особенно важно не пропускать плановые осмотры и обращать внимание на тревожные симптомы женщинам, относящимся к группам риска по раку шейки матки», — цитирует слова Короленко сайт Tvernews. К характерным признакам этого заболевания Короленко отнес кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли внизу живота и увеличение его объема. При своевременном обращении к специалистам и проведении обследований, включая ультразвук и МРТ с контрастом, недуг можно выявить на ранних стадиях. Как ранее сообщало URA.RU, из-за неопределенных симптомов часто не диагностируется до поздних стадий рак яичников. Врачи перечислили самые очевидные сигналы женского организма об этом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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