Врач рассказал, как вовремя заметить рак шейки матки

Врач Короленко: рак шейки матки можно заметить во время регулярных медосмотров

03 августа 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Ранние признаки заболевания можно обнаружить посредством МРТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рак шейки матки возможно предотвратить, если регулярно проходить диспансеризацию, направленную на раннее выявление опасных заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии Тверского областного онкологического диспансера Максим Короленко. «Нужно обязательно проходить диспансеризацию. Раз в год, а лучше раз в полгода посещать гинеколога и сдавать мазки на онкопатологию, Особенно важно не пропускать плановые осмотры и обращать внимание на тревожные симптомы женщинам, относящимся к группам риска по раку шейки матки», — цитирует слова Короленко сайт Tvernews. К характерным признакам этого заболевания Короленко отнес кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли внизу живота и увеличение его объема. При своевременном обращении к специалистам и проведении обследований, включая ультразвук и МРТ с контрастом, недуг можно выявить на ранних стадиях. Как ранее сообщало URA.RU, из-за неопределенных симптомов часто не диагностируется до поздних стадий рак яичников. Врачи перечислили самые очевидные сигналы женского организма об этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак шейки матки возможно предотвратить, если регулярно проходить диспансеризацию, направленную на раннее выявление опасных заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии Тверского областного онкологического диспансера Максим Короленко. «Нужно обязательно проходить диспансеризацию. Раз в год, а лучше раз в полгода посещать гинеколога и сдавать мазки на онкопатологию, Особенно важно не пропускать плановые осмотры и обращать внимание на тревожные симптомы женщинам, относящимся к группам риска по раку шейки матки», — цитирует слова Короленко сайт Tvernews. К характерным признакам этого заболевания Короленко отнес кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли внизу живота и увеличение его объема. При своевременном обращении к специалистам и проведении обследований, включая ультразвук и МРТ с контрастом, недуг можно выявить на ранних стадиях. Как ранее сообщало URA.RU, из-за неопределенных симптомов часто не диагностируется до поздних стадий рак яичников. Врачи перечислили самые очевидные сигналы женского организма об этом.