Российские Су-34 отработали по ВСУ в Курской области. Видео

09 августа 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ задействовали Су-34 для атаки по ВСУ в приграничной зоне Курской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Экипаж ВКС РФ истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовали Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Удар по ВСУ был нанесен авиабомбами с модулем корректировки. Это позволило нанести точный удар по цели. Разведка РФ подтвердила уничтожение целей противника, подчеркнули в Минобороны. Ранее отмечалось, что в Курскую область двигается колона российской бронетехники. Бои в регионе продолжаются. Минобороны до этого также делилось кадрами с уничтожением позиций ВСУ в приграничной зоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж ВКС РФ истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовали Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Удар по ВСУ был нанесен авиабомбами с модулем корректировки. Это позволило нанести точный удар по цели. Разведка РФ подтвердила уничтожение целей противника, подчеркнули в Минобороны. Ранее отмечалось, что в Курскую область двигается колона российской бронетехники. Бои в регионе продолжаются. Минобороны до этого также делилось кадрами с уничтожением позиций ВСУ в приграничной зоне.