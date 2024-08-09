Экипаж ВКС РФ истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовали Минобороны РФ.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Удар по ВСУ был нанесен авиабомбами с модулем корректировки. Это позволило нанести точный удар по цели. Разведка РФ подтвердила уничтожение целей противника, подчеркнули в Минобороны.
Ранее отмечалось, что в Курскую область двигается колона российской бронетехники. Бои в регионе продолжаются. Минобороны до этого также делилось кадрами с уничтожением позиций ВСУ в приграничной зоне.
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