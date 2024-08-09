Российские Су-34 отработали по ВСУ в Курской области. Видео

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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, стрижи, воздушная авиация, авиация, су-34, истребители, воздушный парад
ВС РФ задействовали Су-34 для атаки по ВСУ в приграничной зоне Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипаж ВКС РФ истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовали Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Удар по ВСУ был нанесен авиабомбами с модулем корректировки. Это позволило нанести точный удар по цели. Разведка РФ подтвердила уничтожение целей противника, подчеркнули в Минобороны.

Ранее отмечалось, что в Курскую область двигается колона российской бронетехники. Бои в регионе продолжаются. Минобороны до этого также делилось кадрами с уничтожением позиций ВСУ в приграничной зоне.

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Экипаж ВКС РФ истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовали Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении военного ведомства. Удар по ВСУ был нанесен авиабомбами с модулем корректировки. Это позволило нанести точный удар по цели. Разведка РФ подтвердила уничтожение целей противника, подчеркнули в Минобороны. Ранее отмечалось, что в Курскую область двигается колона российской бронетехники. Бои в регионе продолжаются. Минобороны до этого также делилось кадрами с уничтожением позиций ВСУ в приграничной зоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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