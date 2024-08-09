Роман Уманский стал гендиректором издательского дома «Коммерсант»

09 августа 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Владимир Желонкин ушел с поста генерального директора «Коммерсанта» и пожелал удачи новому гендиректору Роману Усманскому Фото: Артем Геодакян/ТАСС Роман Уманский назначен генеральным директором издательского дома «Коммерсант». Бывший гендиректор Владимир Желонкин пожелал ему удачи на новом посту. Об этом заявили в СМИ. «Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу „Коммерсанта“!», — сообщил Владимир Желонкин, его слова передали в «Коммерсанте». Экс-гендиректор также выразил признательность предпринимателю Алишеру Усманову за возможность «на протяжении 10 лет быть частью истории „Коммерсанта“». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роман Уманский назначен генеральным директором издательского дома «Коммерсант». Бывший гендиректор Владимир Желонкин пожелал ему удачи на новом посту. Об этом заявили в СМИ. «Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу „Коммерсанта“!», — сообщил Владимир Желонкин, его слова передали в «Коммерсанте». Экс-гендиректор также выразил признательность предпринимателю Алишеру Усманову за возможность «на протяжении 10 лет быть частью истории „Коммерсанта“».