Роман Уманский стал гендиректором издательского дома «Коммерсант»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Владимир Желонкин ушел с поста генерального директора «Коммерсанта» и пожелал удачи новому гендиректору Роману Усманскому Фото:

Роман Уманский назначен генеральным директором издательского дома «Коммерсант». Бывший гендиректор Владимир Желонкин пожелал ему удачи на новом посту. Об этом заявили в СМИ.

«Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу „Коммерсанта“!», — сообщил Владимир Желонкин, его слова передали в «Коммерсанте». Экс-гендиректор также выразил признательность предпринимателю Алишеру Усманову за возможность «на протяжении 10 лет быть частью истории „Коммерсанта“».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роман Уманский назначен генеральным директором издательского дома «Коммерсант». Бывший гендиректор Владимир Желонкин пожелал ему удачи на новом посту. Об этом заявили в СМИ. «Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу „Коммерсанта“!», — сообщил Владимир Желонкин, его слова передали в «Коммерсанте». Экс-гендиректор также выразил признательность предпринимателю Алишеру Усманову за возможность «на протяжении 10 лет быть частью истории „Коммерсанта“».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...