Арестович* выступил против перемирия с Россией

Политик и блогер Алексей Арестович* заявил, что он против примирения с Россией. По его мнению, страна остается для Украины извечным врагом.
«Когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну, <...> для того, чтобы противостоять вам, которые были и остаются нашими извечными врагами», — заявил Арестович, его слова передают «Аргументы недели». Он пояснил, что Украина сможет жить в мире с Россией только после того как одержит победу.
Арестович отметил, что Украина будет мечтать о победе и стремиться к ней. Он подтверждает тот факт, что украинская политическая элита разговорами добивается передышки, сообщает издание.
*Алексей Арестович внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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