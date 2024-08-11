Арестович* выступил против перемирия с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Арестович* заявил, что Россия остается извечным врагом для Украины
Алексей Арестович* заявил, что Россия остается извечным врагом для Украины Фото:

Политик и блогер Алексей Арестович* заявил, что он против примирения с Россией. По его мнению, страна остается для Украины извечным врагом.

«Когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну, <...> для того, чтобы противостоять вам, которые были и остаются нашими извечными врагами», — заявил Арестович, его слова передают «Аргументы недели». Он пояснил, что Украина сможет жить в мире с Россией только после того как одержит победу.

Арестович отметил, что Украина будет мечтать о победе и стремиться к ней. Он подтверждает тот факт, что украинская политическая элита разговорами добивается передышки, сообщает издание.

*Алексей Арестович внесен в список террористов и экстремистов в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политик и блогер Алексей Арестович* заявил, что он против примирения с Россией. По его мнению, страна остается для Украины извечным врагом. «Когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну, <...> для того, чтобы противостоять вам, которые были и остаются нашими извечными врагами», — заявил Арестович, его слова передают «Аргументы недели». Он пояснил, что Украина сможет жить в мире с Россией только после того как одержит победу. Арестович отметил, что Украина будет мечтать о победе и стремиться к ней. Он подтверждает тот факт, что украинская политическая элита разговорами добивается передышки, сообщает издание. *Алексей Арестович внесен в список террористов и экстремистов в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...