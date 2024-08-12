Минобороны РФ 12 августа сообщило, что армия России отразила семь атак ВСУ в Курской области. Среди населенных пунктов, куда Вооруженные силы Украины постоянно пытаются зайти, числится поселок Коренево. Однако Бойцы РФ постоянно дают отпор украинским боевикам и держат оборону. О том, где находится населенный пункт и что там происходит — в материале URA.RU.
Где находится поселок Коренево
Поселок Коренево находится примерно в 25 километрах от границы с Украиной в Сумской области. Расстояние от Коренева до Курска составляет почти 130 километров. Населенный пункт занимает площадь в 12,55 квадратного километра. Согласно последним данным, в поселке проживает около 5,5 тысячи человек.
Что сейчас происходит в поселке
Бои с ВСУ идут в районе поселка Коренево, в непосредственной близости к границам населенного пункта. Украинские боевики не оставляют попыток прорвать российскую оборону. ВСУ пытаются взять поселок в клещи и время от времени атакуют в лоб.
Что находится в поселке
В Коренево расположены завод по производству электрических аппаратов и комплектующих, зернохранилище. А также предприятие по строительству газовых сетей, энергетические предприятия, мелкие компании и нефтебаза.
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