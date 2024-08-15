Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады. В сообщении отмечается успех операции по освобождению Ивановки Донецкой Народной Республики от врага.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», —
В боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку бригада демонстрировала стойкость и отвагу, освобождая территории от неонацистов. Министр выразил благодарность военнослужащим за их верность Отечеству и присяге, подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности России и приближение победы.
Российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР. В Минобороны сообщали, что отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, передает «Национальная служба новостей»
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