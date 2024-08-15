Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил военных РФ, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР

16 августа 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Белоусов направил поздравительную телеграмму бойцам СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады. В сообщении отмечается успех операции по освобождению Ивановки Донецкой Народной Республики от врага. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», — говорится в телеграмме Министра обороны. В боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку бригада демонстрировала стойкость и отвагу, освобождая территории от неонацистов. Министр выразил благодарность военнослужащим за их верность Отечеству и присяге, подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности России и приближение победы. Российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР. В Минобороны сообщали, что отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, передает «Национальная служба новостей» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады. В сообщении отмечается успех операции по освобождению Ивановки Донецкой Народной Республики от врага. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», — говорится в телеграмме Министра обороны. В боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку бригада демонстрировала стойкость и отвагу, освобождая территории от неонацистов. Министр выразил благодарность военнослужащим за их верность Отечеству и присяге, подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности России и приближение победы. Российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР. В Минобороны сообщали, что отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, передает «Национальная служба новостей»