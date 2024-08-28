28 августа 2024

В УФСИН опровергли информацию о склонности Стрелкова к побегу

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Стрелков не был внесен в список склонных к побегу, сообщает УФСИН
Стрелков не был внесен в список склонных к побегу, сообщает УФСИН Фото:
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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков не был поставлен на учет как склонный к побегу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области.

«Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщило ведомство на своем сайте.

Ранее telegram-канал Mash распространил информацию о признании Стрелкова склонным к побегу. По его информации, соответствующая отметка в личном деле экс-главы Минобороны ДНР была поставлена в его личном деле.

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Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков не был поставлен на учет как склонный к побегу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области. «Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщило ведомство на своем сайте. Ранее telegram-канал Mash распространил информацию о признании Стрелкова склонным к побегу. По его информации, соответствующая отметка в личном деле экс-главы Минобороны ДНР была поставлена в его личном деле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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