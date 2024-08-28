В УФСИН опровергли информацию о склонности Стрелкова к побегу

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков не был поставлен на учет как склонный к побегу. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области.
«Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщило ведомство на своем сайте.
Ранее telegram-канал Mash распространил информацию о признании Стрелкова склонным к побегу. По его информации, соответствующая отметка в личном деле экс-главы Минобороны ДНР была поставлена в его личном деле.
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