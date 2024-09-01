Российский спортсмен Маргиев завоевал бронзу в прыжках в высоту на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Георгий Маргиев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на Паралимпийских играх, успешно преодолев отметку в два метра. Спортсмен выступал в классе T47, предназначенном для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Россиянин Георгий Маргиев выиграл бронзовую медаль на Паралимпийских играх в прыжках в высоту», — сообщает телеканал RT. Высокий результат позволил российскому атлету подняться на третью ступень пьедестала почета.
На первом месте финишировал американский спортсмен Родерик Таусенд с результатом 2,12 метра. Серебряную медаль завоевал Кумар Нишад из Индии, показавший результат 2,04 метра.
Это не единственный успех российских спортсменов на текущей Паралимпиаде: ранее пловчиха Лукьяненко также завоевала бронзовую медаль. Она стала двукратной бронзовой медалисткой этих соревнований, передает RT. Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября, российские атлеты участвуют в них под нейтральным флагом.
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