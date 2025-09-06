Фицо после встречи с Зеленским сделал заявление об отправке войск на Украину

Фицо: Словакия не отправит войска на Украину, но поможет логистикой
Фицо отказался отправлять войска на Украину
Фицо отказался отправлять войска на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, но готова оказывать логистическое содействие. Заявление было объявлено во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных. С другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги», об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что страна не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры другим государствам при достижении соответствующих договоренностей.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее подчеркивали, что размещение вооруженных сил государств — членов НАТО на территории Украины является для Москвы принципиально недопустимым и может привести к серьезной эскалации конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия открыта к обсуждению с Украиной политических путей урегулирования и готова взаимодействовать в различных форматах. Однако, по словам Лаврова, Киев до настоящего времени не предоставил официальный ответ на предложение российской стороны, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

Ранее Ужгороде на Украине состоялась встреча Зеленского с Фицо, который считается союзником России. Москва и Братислава с 2023 года налаживают дипломатические и экономические отношения.

