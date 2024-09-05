У арестованного экс-сотрудника Минобороны нашли автомобили BMW и Mercedes-Benz

Бывший сотрудник Минобороны России Андрей Чекмазов, арестованный по подозрению в коррупции, в своей последней декларации о доходах за 2020 год указал сумму почти в 1,5 миллиона рублей и владение двумя иномарками Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320. Об этом говорится в его последней открытой декларации.
«Арестованный по подозрению в получении взятки <…> бывший сотрудник <…> Минобороны России Андрей Чекмазов заявлял почти 1,5 млн рублей дохода и иномарки Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Чекмазов подозревается в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей.
В декларации также указано, что годовой доход экс-сотрудника Минобороны составил 1,445 миллиона рублей, а его жена заработала 350 тысяч рублей. Помимо этого, на семью были зарегистрированы две квартиры, парковочное место и два гаража.
Ранее суд арестовал бывших сотрудников Минобороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму более 7,7 миллиона рублей. По данным следствия, Фомин и Чекмазов приняли эту сумму от заместителя гендиректора АО «Оборонтест» за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
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