У арестованного экс-сотрудника Минобороны нашли автомобили BMW и Mercedes-Benz

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Автомойка SVX detailing в Ельцин Центре. Екатеринбург, автомойка, бмв, автомобиль люкс
Задержанный экс-сотрудник Минобороны РФ владел дорогими иномарками Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший сотрудник Минобороны России Андрей Чекмазов, арестованный по подозрению в коррупции, в своей последней декларации о доходах за 2020 год указал сумму почти в 1,5 миллиона рублей и владение двумя иномарками Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320. Об этом говорится в его последней открытой декларации.

«Арестованный по подозрению в получении взятки <…> бывший сотрудник <…> Минобороны России Андрей Чекмазов заявлял почти 1,5 млн рублей дохода и иномарки Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Чекмазов подозревается в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей.

В декларации также указано, что годовой доход экс-сотрудника Минобороны составил 1,445 миллиона рублей, а его жена заработала 350 тысяч рублей. Помимо этого, на семью были зарегистрированы две квартиры, парковочное место и два гаража.

Ранее суд арестовал бывших сотрудников Минобороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму более 7,7 миллиона рублей. По данным следствия, Фомин и Чекмазов приняли эту сумму от заместителя гендиректора АО «Оборонтест» за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

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Бывший сотрудник Минобороны России Андрей Чекмазов, арестованный по подозрению в коррупции, в своей последней декларации о доходах за 2020 год указал сумму почти в 1,5 миллиона рублей и владение двумя иномарками Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320. Об этом говорится в его последней открытой декларации. «Арестованный по подозрению в получении взятки <…> бывший сотрудник <…> Минобороны России Андрей Чекмазов заявлял почти 1,5 млн рублей дохода и иномарки Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Чекмазов подозревается в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей. В декларации также указано, что годовой доход экс-сотрудника Минобороны составил 1,445 миллиона рублей, а его жена заработала 350 тысяч рублей. Помимо этого, на семью были зарегистрированы две квартиры, парковочное место и два гаража. Ранее суд арестовал бывших сотрудников Минобороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму более 7,7 миллиона рублей. По данным следствия, Фомин и Чекмазов приняли эту сумму от заместителя гендиректора АО «Оборонтест» за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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