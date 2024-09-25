Экономист ВШЭ Зуев: ОПЕК снизила влияние на мировые рынки и цены

26 сентября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Экономист ВШЭ Владимир Зуев: ОПЕК снизила влияние на мировые рынки и цены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Влияние ОПЕК на стоимость углеводородов снизилось из-за трансформации мировых рынков. Как сказал в интервью URA.RU завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев, это произошло за последние 15-20 лет. «Еще лет 15-20 назад регулирование рынка со стороны ОПЕК было более эффективным. Для повышения мировых цен все члены организации ограничивали производство нефти. После присоединения новых стран в рамках ОПЕК+ эффект стал еще больше: при принятии решений об ограничениях цены сразу шли вверх. Сейчас влияние ОПЕК на мировые рынки и цены в какой-то мере снизилось», — отметил Зуев. Эксперт пояснил, что это произошло из-за «сланцевой революции в США, в результате которой Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем нефти». И это позволяет США в случае ограничений норм добычи со стороны ОПЕК увеличивать свою добычу и заполнять пустоты на рынке. Это приводит к стабильности цен. Кроме того, отмечает Зуев, страны все больше склоняются к альтернативным источникам энергии. Поэтому в случае установления ОПЕК ограничений на добычу нефти и снижении предложения, страны увеличивают потребление от альтернативных источников энергии — солнечной, ветряной и атомной. «Энергетический рынок стал более диверсифицированным. На нем уже нет такой сильной зависимости от нефти и природного газа. Это позволяет нивелировать цены и не допускать резких скачков на рынке», — пояснил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Влияние ОПЕК на стоимость углеводородов снизилось из-за трансформации мировых рынков. Как сказал в интервью URA.RU завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев, это произошло за последние 15-20 лет. «Еще лет 15-20 назад регулирование рынка со стороны ОПЕК было более эффективным. Для повышения мировых цен все члены организации ограничивали производство нефти. После присоединения новых стран в рамках ОПЕК+ эффект стал еще больше: при принятии решений об ограничениях цены сразу шли вверх. Сейчас влияние ОПЕК на мировые рынки и цены в какой-то мере снизилось», — отметил Зуев. Эксперт пояснил, что это произошло из-за «сланцевой революции в США, в результате которой Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем нефти». И это позволяет США в случае ограничений норм добычи со стороны ОПЕК увеличивать свою добычу и заполнять пустоты на рынке. Это приводит к стабильности цен. Кроме того, отмечает Зуев, страны все больше склоняются к альтернативным источникам энергии. Поэтому в случае установления ОПЕК ограничений на добычу нефти и снижении предложения, страны увеличивают потребление от альтернативных источников энергии — солнечной, ветряной и атомной. «Энергетический рынок стал более диверсифицированным. На нем уже нет такой сильной зависимости от нефти и природного газа. Это позволяет нивелировать цены и не допускать резких скачков на рынке», — пояснил эксперт.