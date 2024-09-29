Израиль нанес мощный удар по Йемену. Видео

29 сентября 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ ударил по Йемену Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители. «Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters . Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия. В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители. «Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters. Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия. В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.