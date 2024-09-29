Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители.
«Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters. Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия.
В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.
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Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители. «Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters. Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия. В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.