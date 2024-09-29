Израиль нанес мощный удар по Йемену. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ ударил по Йемену Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители.

«Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters. Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия.

В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.

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Израильские армия ударила по электростанциям и морскому порту в Йемене. ЦАХАЛ заявил, что объекты атаковали десятки самолетов, в том числе и истребители. «Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда», — пишет Reuters. Местные жители сообщили, что в большинстве районов Ходейда в результате ударов отсутствует электроэнергия. В течение последних двух дней хуситы обстреливали Израиль ракетами. Так, они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возращения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, члены движения «Ансар Алла» атаковали американские корабли в Красном море. В атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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