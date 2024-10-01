ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар по Израилю

Ракетный удар Ирана по Израилю — это «сильное послание». Об этом говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС.
«Этот почтенный удар Ирана является сильным посланием сионистскому противнику и его правительству», — указано в заявлении. Информацию передает РИА Новости.
Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен ракет. По информации иранских журналистов, почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет RT. В Пентагоне заявили, что армия США защищает Израиль от ракетных атак. Там уточнили, что военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку, передает телеканал 360. Также известно, что США были предупреждены о планируемой атаке, а сообщение о скором запуске ракет было доставлено незадолго до удара.
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Ракетный удар Ирана по Израилю — это «сильное послание». Об этом говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС. «Этот почтенный удар Ирана является сильным посланием сионистскому противнику и его правительству», — указано в заявлении. Информацию передает РИА Новости. Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен ракет. По информации иранских журналистов, почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет RT. В Пентагоне заявили, что армия США защищает Израиль от ракетных атак. Там уточнили, что военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку, передает телеканал 360. Также известно, что США были предупреждены о планируемой атаке, а сообщение о скором запуске ракет было доставлено незадолго до удара.