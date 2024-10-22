Экономисты перечислили способы «разбудить» города России

РБК: «разбудить» малые города РФ сможет управляемое уплотнение пространства
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В Институте экономики роста им. П.А. Столыпина назвали проблемы малых городов РФ и как прилечь их развитие
В Институте экономики роста им. П.А. Столыпина назвали проблемы малых городов РФ и как прилечь их развитие Фото:

Исследование Института экономики роста им. П.А. Столыпина выявило ключевые проблемы малых городов России. Согласно докладу, общими проблемами для таких «спящих» городов (города с недостаточной экономической базой и высокой долей пожилого населения) являются деградация инфраструктуры, отток молодежи и недостаток социальных услуг. Улучшить жизнь в них сможет управляемое уплотнение пространства и поддержка инициатив местного бизнеса и населения.

«В части коммунальной инфраструктуры здесь актуально говорить об управляемом сжатии и уплотнении пространства, что позволит сконцентрировать ресурсы на ограниченной территории, не увеличивая протяженность сетей», — отметили авторы исследования. Информацию об этом передает РБК. По словам исследователей, сжатие и уплотнение пространства поможет сократить расходы и повысить эффективность использования инфраструктуры.

Дополнительно, эксперты подчеркивают важность развития событийной активности, газификации, улучшения информационных и транспортных связей, а также обеспечения минимальных стандартов в образовании, здравоохранении и культуре. Эти меры могут сделать малые города более привлекательными для жизни различных возрастных групп населения и способствовать их экономическому возрождению.

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Исследование Института экономики роста им. П.А. Столыпина выявило ключевые проблемы малых городов России. Согласно докладу, общими проблемами для таких «спящих» городов (города с недостаточной экономической базой и высокой долей пожилого населения) являются деградация инфраструктуры, отток молодежи и недостаток социальных услуг. Улучшить жизнь в них сможет управляемое уплотнение пространства и поддержка инициатив местного бизнеса и населения. «В части коммунальной инфраструктуры здесь актуально говорить об управляемом сжатии и уплотнении пространства, что позволит сконцентрировать ресурсы на ограниченной территории, не увеличивая протяженность сетей», — отметили авторы исследования. Информацию об этом передает РБК. По словам исследователей, сжатие и уплотнение пространства поможет сократить расходы и повысить эффективность использования инфраструктуры. Дополнительно, эксперты подчеркивают важность развития событийной активности, газификации, улучшения информационных и транспортных связей, а также обеспечения минимальных стандартов в образовании, здравоохранении и культуре. Эти меры могут сделать малые города более привлекательными для жизни различных возрастных групп населения и способствовать их экономическому возрождению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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