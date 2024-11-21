КС подтвердил законность службы до 65 лет в период мобилизации

В России в период частичной мобилизации предельный срок службы для контрактников составляет 65 лет для большинства званий и 70 лет для высших офицеров, согласно разъяснению Конституционного суда (КС), куда обратился с жалобой военнослужащий ВС РФ, которому было отказано в увольнении. Он требовал от суда признать статью 4 ФЗ-269 незаконной.
«Поскольку какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено, распространение правоприменителями и судами данного предельного возраста пребывания на военной службе на все категории военнослужащих мужского пола не может рассматриваться как нарушающее их конституционные права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение», — указано в решении суда. Его приводит РБК.
Данное решение Конституционного суда вызвало обсуждения, поскольку ранее контрактники могли уходить на пенсию по достижении 50 лет, однако новый закон продлевает этот срок до 65 лет. Такое изменение в законодательстве касается многих военнослужащих, участвующих в частичной мобилизации, и призвано укрепить оборонную способность страны в текущих условиях.
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