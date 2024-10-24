Аббас выразил надежду на вступление Палестины в БРИКС

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестина присоединится к группе БРИКС в ближайшее время. Об этом он сообщил на встрече «БРИКС плюс» в Казани.
«Мы выражаем благодарность лидерам стран группы БРИКС за их позицию по палестинскому вопросу и в этой связи подтверждаем желание Палестины присоединиться к организации», — передает РИА Новости слова Аббаса. Лидер Палестины также добавил, что страна готова участвовать в мероприятиях объединения и хотела бы построить с БРИКС стратегические отношения.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания государства Палестина, передает 360.ru. По словам российского лидера, это основной способ урегулировать палестино-израильский конфликт.
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