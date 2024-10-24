Аббас выразил надежду на вступление Палестины в БРИКС

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Аббас поблагодарил страны БРИКС за поддержку в палестинском вопросе
Аббас поблагодарил страны БРИКС за поддержку в палестинском вопросе Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестина присоединится к группе БРИКС в ближайшее время. Об этом он сообщил на встрече «БРИКС плюс» в Казани.

«Мы выражаем благодарность лидерам стран группы БРИКС за их позицию по палестинскому вопросу и в этой связи подтверждаем желание Палестины присоединиться к организации», — передает РИА Новости слова Аббаса. Лидер Палестины также добавил, что страна готова участвовать в мероприятиях объединения и хотела бы построить с БРИКС стратегические отношения.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания государства Палестина, передает 360.ru. По словам российского лидера, это основной способ урегулировать палестино-израильский конфликт.

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Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестина присоединится к группе БРИКС в ближайшее время. Об этом он сообщил на встрече «БРИКС плюс» в Казани. «Мы выражаем благодарность лидерам стран группы БРИКС за их позицию по палестинскому вопросу и в этой связи подтверждаем желание Палестины присоединиться к организации», — передает РИА Новости слова Аббаса. Лидер Палестины также добавил, что страна готова участвовать в мероприятиях объединения и хотела бы построить с БРИКС стратегические отношения. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания государства Палестина, передает 360.ru. По словам российского лидера, это основной способ урегулировать палестино-израильский конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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