Медведев предсказал Зеленскому крах во время нового Майдана

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег украинского лидера Владимира Зеленского о возможных негативных последствиях в случае нового Майдана на Украине. По мнению Медведева, Зеленскому будет завидно той судьбе, которую испытал экс-президент Украины Виктор Янукович.
«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также высказал недовольство в связи с заявлением украинского МИД о протестах в Грузии. Тогда власти Украины осудили разгон митинга и выразили свое несогласие с действиями правопорядка.
Главная площадь Киева, Майдан Незалежности, была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года после решения правительства о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом (ЕС). Это привело к столкновениям между силовиками и протестующими, с десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, позже он покинул страну. Новые власти возложили ответственность за убийство более 100 человек на Януковича и спецподразделение «Беркут», которые отрицают свою вину. В том же году «Беркут» был распущен.
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