В мире В Афганистане женщинам запретили идти в медицину В Афганистане девушкам запретили учиться в медицинских учебных заведениях 03 декабря 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + В Афганистане женщинам запретили получать медицинское образование Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Афганистане девушкам запретили получать образование в высших и средних медицинских учебных заведениях. Такой указ издал лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. «Министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях», — говорится в сообщении. Его приводит местный портал Tolo news. Как сообщает источник, министр здравоохранения подчеркнул, что с сегодняшнего дня женщинам и девочкам не разрешается даже посещать медицинские институты и техникумы. Ранее, несмотря на закрытие учебных заведений для женского пола, они продолжали проходить обучение, получая медицинские профессии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Афганистане девушкам запретили получать образование в высших и средних медицинских учебных заведениях. Такой указ издал лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. «Министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях», — говорится в сообщении. Его приводит местный портал Tolo news. Как сообщает источник, министр здравоохранения подчеркнул, что с сегодняшнего дня женщинам и девочкам не разрешается даже посещать медицинские институты и техникумы. Ранее, несмотря на закрытие учебных заведений для женского пола, они продолжали проходить обучение, получая медицинские профессии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям