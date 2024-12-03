В Афганистане женщинам запретили идти в медицину

В Афганистане девушкам запретили учиться в медицинских учебных заведениях
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В Афганистане женщинам запретили получать медицинское образование Фото:

В Афганистане девушкам запретили получать образование в высших и средних медицинских учебных заведениях. Такой указ издал лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.

«Министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях», — говорится в сообщении. Его приводит местный портал Tolo news.

Как сообщает источник, министр здравоохранения подчеркнул, что с сегодняшнего дня женщинам и девочкам не разрешается даже посещать медицинские институты и техникумы. Ранее, несмотря на закрытие учебных заведений для женского пола, они продолжали проходить обучение, получая медицинские профессии.

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В Афганистане девушкам запретили получать образование в высших и средних медицинских учебных заведениях. Такой указ издал лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. «Министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях», — говорится в сообщении. Его приводит местный портал Tolo news. Как сообщает источник, министр здравоохранения подчеркнул, что с сегодняшнего дня женщинам и девочкам не разрешается даже посещать медицинские институты и техникумы. Ранее, несмотря на закрытие учебных заведений для женского пола, они продолжали проходить обучение, получая медицинские профессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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