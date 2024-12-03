В Афганистане женщинам запретили идти в медицину

В Афганистане девушкам запретили получать образование в высших и средних медицинских учебных заведениях. Такой указ издал лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.
«Министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях», — говорится в сообщении. Его приводит местный портал Tolo news.
Как сообщает источник, министр здравоохранения подчеркнул, что с сегодняшнего дня женщинам и девочкам не разрешается даже посещать медицинские институты и техникумы. Ранее, несмотря на закрытие учебных заведений для женского пола, они продолжали проходить обучение, получая медицинские профессии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.