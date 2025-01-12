«Может достаться и Ефремову»: адвокат раскрыл нюанс в деле наследства Добровольской

Наследство актрисы Евгении Добровольской может достаться ее экс-супругу Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП в 2020 году. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин. По его словам, это возможно в случае наличия завещания.
«Теоретически, Добровольская могла вообще ни одному из детей ничего не оставить и всех обделить. Но для этого должно быть завещание, которое она могла составить на соседку, подругу или, к примеру, бывших мужей. В таком случае имущество может достаться и Михаилу Ефремову», — заявил Бенхин в беседе с MK.RU. Он добавил, что по закону имущество звезды должно быть распределено между ее четырьмя детьми, которые являются наследниками первой очереди. К ним также относятся мужья (жены) и родители.
Сложности с наследством часто возникают после смерти знаменитостей, но, по словам Бенхина, Добровольская предусмотрела возможные конфликты и заранее распределила имущество между своими детьми. Это должно минимизировать риск возникновения споров и скандалов вокруг наследства актрисы.
Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. В последний год своей жизни заслуженная артистка столкнулась с серьезным заболеванием. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания. Церемония прощания с актрисой состоится 14 января на Главной сцене Московского Художественного Театра имени Чехова, передает «Национальная служба новостей».
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