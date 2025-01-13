В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье

Молдавская компания Premier Energy Distribution подала запрос на подключение сел Копанки и Варницы, расположенных в Приднестровье, к своей электросети. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.
«Компания Premier Energy Distribution направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о внесении изменений в план развития на 2023-2025 годы. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения в селах Варница Новоаненского района и Копанка Каушанского района путем подзарядки существующих электрических сетей в этих населенных пунктах», — говорится в telegram-канале компании.
Уточняется, что эти населенные пункты в настоящее время получают электроэнергию от Молдавской ГРЭС, которая с начала года перешла на уголь. Для решения проблемы с электроснабжением компания планирует строительство новых воздушных и подземных линий электропередач, а также установку трансформатора, что позволит подключить указанные села к сети Premier Energy. Эти меры призваны улучшить качество и надежность поставок электроэнергии в регионе.
Приднестровье перестало получать газ из России с 1 января. С того момента начался энергетический кризис, вызванный прекращением поставок газа из России, которые ранее осуществлялись через Украину. Тогда власти республики приняли решение отключить централизованное отопление во многих госучреждениях. В том числе, в регионе уже произошло три смертельных случая, связанных с пожарами и отравлением угарным газом. Как Приднестровье переживает кризис — в материале URA.RU.
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