Зеленский показал министрам обороны стран НАТО и премьеру Канады свою ракету

Зеленский встретился с премьером Канады
Киев выступил принимающей стороной
Президент Украины познакомил премьер-министра Канады Марка Карни с новейшими разработками оружия. Встреча прошла в Киеве, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Вместе с Марком Карни ознакомились с новейшими украинскими разработками — оружием и техникой, созданными здесь, на Украине, для защиты государства. <...> Мы наращиваем собственное производство, и это крайне важно», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Президент добавил, что также провел встречу с главами МИД стран-партнеров из Европы, которые приехали на Украину в День Независимости. Стороны обсудили развитие местной оборонной промышленности и гарантии безопасности.

Ранее в рамках общения с журналистами Зеленский пошутил об атаках на нефтепровод «Дружба». По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, президент Украины — угроза для страны.

