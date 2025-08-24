Как снизить температуру без лекарств в домашних условиях

Соблюдение постельного режима и обеспечение организма достаточным количеством жидкости — ключевые меры при попытке самостоятельно снизить повышенную температуру в домашних условиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).
«Чтобы снизить повышенную температуру, важно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать прописанные врачом лекарства», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что необходимо обеспечить обильное питье, использовать компрессы, поддерживать прохладу в помещении, ограничить физическую активность и правильно питаться.
В публикации подчеркивается, что постельный режим способствует снижению нагрузки на организм, а достаточное количество жидкости помогает избежать обезвоживания, возникающего при простуде. Также эксперты советуют отдавать предпочтение легкой пище и не перегружать организм тяжелыми продуктами во время болезни.
