В Петербурге согласовали строительство нового моста через Неву

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Планируется, что новый мост будет разводным и автодорожным, его высота составит примерно 9,8 метров
Планируется, что новый мост будет разводным и автодорожным, его высота составит примерно 9,8 метров Фото:

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга выдал согласование на строительство нового моста в рамках широтной скоростной магистрали через Неву. Информация о согласовании была опубликована на официальном сайте комитета.

«Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — сообщается в заключении КГИОП. Этот мост появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц, рядом с существующим железнодорожным мостом. Планируется, что высота моста от уровня земли составит примерно 9,8 метра.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта, отметив его в числе приоритетных. Строительство моста включено в план развития транспортной инфраструктуры города и должно начаться уже летом текущего года. Мост станет частью широтной магистрали, которая обеспечит связь между ключевыми транспортными узлами города.

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Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга выдал согласование на строительство нового моста в рамках широтной скоростной магистрали через Неву. Информация о согласовании была опубликована на официальном сайте комитета. «Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — сообщается в заключении КГИОП. Этот мост появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц, рядом с существующим железнодорожным мостом. Планируется, что высота моста от уровня земли составит примерно 9,8 метра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта, отметив его в числе приоритетных. Строительство моста включено в план развития транспортной инфраструктуры города и должно начаться уже летом текущего года. Мост станет частью широтной магистрали, которая обеспечит связь между ключевыми транспортными узлами города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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