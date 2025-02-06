В Петербурге согласовали строительство нового моста через Неву

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга выдал согласование на строительство нового моста в рамках широтной скоростной магистрали через Неву. Информация о согласовании была опубликована на официальном сайте комитета.
«Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — сообщается в заключении КГИОП. Этот мост появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц, рядом с существующим железнодорожным мостом. Планируется, что высота моста от уровня земли составит примерно 9,8 метра.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта, отметив его в числе приоритетных. Строительство моста включено в план развития транспортной инфраструктуры города и должно начаться уже летом текущего года. Мост станет частью широтной магистрали, которая обеспечит связь между ключевыми транспортными узлами города.
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