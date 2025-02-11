В США арестовали двух россиян за распространение вируса-вымогателя Phobos

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Россияне арестованы в США по подозрению в распространении и эксплуатации вируса-вымогателя Phobos
Россияне арестованы в США по подозрению в распространении и эксплуатации вируса-вымогателя Phobos Фото:

Россияне Роман Бережной и Егор Глебов арестованы в США по обвинению в распространении вируса-вымогателя Phobos и вымогательстве у жертв более 16 миллионов долларов, сообщили в Министерстве юстиции Штатов. По данным ведомства, от действий хакеров пострадали свыше тысячи различных государственных и частных организаций по всему миру.

«Министерство юстиции сегодня раскрыло уголовные обвинения против Романа Бережного, 33 года, и Егора Николаевича Глебова, 39 лет, оба граждане России, которые предположительно руководили киберпреступной группой ... и получили более 16 миллионов долларов в качестве выкупа», — заявили в американском ведомстве. Сообщение опубликовано на сайте Минюста США.

С мая 2019 года по октябрь 2024 года Бережной, Глебов и другие участники были вовлечены в хакерскую деятельность. В результате их действий жертвы понесли ущерб, связанный с потерей доступа к своим данным. Кроме того, финансовые потери были усугублены необходимостью выплаты выкупов за восстановление доступа к информационным ресурсам. Среди пострадавших организаций оказались детские больницы, медицинские учреждения и образовательные заведения.

В случае признания виновности, Бережному и Глебову грозит до 20 лет лишения свободы за кибермошенничество, до 10 лет за компьютерные взломы и до пяти лет за участие в сговоре с целью интернет-мошенничества. Общее количество предъявленных обвинений составляет 11 пунктов. Окончательное решение о сроке наказания примет суд.

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Россияне Роман Бережной и Егор Глебов арестованы в США по обвинению в распространении вируса-вымогателя Phobos и вымогательстве у жертв более 16 миллионов долларов, сообщили в Министерстве юстиции Штатов. По данным ведомства, от действий хакеров пострадали свыше тысячи различных государственных и частных организаций по всему миру. «Министерство юстиции сегодня раскрыло уголовные обвинения против Романа Бережного, 33 года, и Егора Николаевича Глебова, 39 лет, оба граждане России, которые предположительно руководили киберпреступной группой ... и получили более 16 миллионов долларов в качестве выкупа», — заявили в американском ведомстве. Сообщение опубликовано на сайте Минюста США. С мая 2019 года по октябрь 2024 года Бережной, Глебов и другие участники были вовлечены в хакерскую деятельность. В результате их действий жертвы понесли ущерб, связанный с потерей доступа к своим данным. Кроме того, финансовые потери были усугублены необходимостью выплаты выкупов за восстановление доступа к информационным ресурсам. Среди пострадавших организаций оказались детские больницы, медицинские учреждения и образовательные заведения. В случае признания виновности, Бережному и Глебову грозит до 20 лет лишения свободы за кибермошенничество, до 10 лет за компьютерные взломы и до пяти лет за участие в сговоре с целью интернет-мошенничества. Общее количество предъявленных обвинений составляет 11 пунктов. Окончательное решение о сроке наказания примет суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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