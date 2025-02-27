Эрдоган назвал Путина своим большим другом

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Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом
Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое желание увидеться с президентом России Владимира Путина, называя его своим большим другом. Об этом стало известно в ходе официального визита спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию.

«[Встреча] была очень интересная, очень содержательная. Я передала президенту Турции господину Эрдогану устное послание от президента России Владимира Владимировича Путина. Он просил меня еще раз передать, что его очень ждут с визитом в Турции, называл его своим другом большим», — рассказала Матвиенко. Видео публикует telegram-канал Совета Федерации.

Валентина Матвиенко находится в Турции с официальным визитом, который продлится с 26 по 27 февраля. В рамках мероприятия должна была состояться российско-американская встреча, на которой обсуждаются ключевые проблемные вопросы в двусторонних отношениях, включая трудности, возникающие в работе дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое желание увидеться с президентом России Владимира Путина, называя его своим большим другом. Об этом стало известно в ходе официального визита спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию. «[Встреча] была очень интересная, очень содержательная. Я передала президенту Турции господину Эрдогану устное послание от президента России Владимира Владимировича Путина. Он просил меня еще раз передать, что его очень ждут с визитом в Турции, называл его своим другом большим», — рассказала Матвиенко. Видео публикует telegram-канал Совета Федерации. Валентина Матвиенко находится в Турции с официальным визитом, который продлится с 26 по 27 февраля. В рамках мероприятия должна была состояться российско-американская встреча, на которой обсуждаются ключевые проблемные вопросы в двусторонних отношениях, включая трудности, возникающие в работе дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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