МИД Грузии сожалеет об открытии аэропорта в Сухуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие аэропорта в Сухуме ухудшает безопасность в регионе, считает Дарсалия
Открытие аэропорта в Сухуме ухудшает безопасность в регионе, считает Дарсалия Фото:

Возобновление работы аэропорта в абхазском Сухуме является частью ухудшения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, выразив сожаление по этому поводу.

«Возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности», — передает слова Дарсалии «Интерфакс». Он добавил, что такое решение также якобы связано с деструктивным подходом со стороны другой стороны.

Лаша Дарсалия отметил, что аэропорт уже начал принимать рейсы, в том числе из Москвы. Это произошло впервые после почти 30-летнего простоя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возобновление работы аэропорта в абхазском Сухуме является частью ухудшения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, выразив сожаление по этому поводу. «Возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности», — передает слова Дарсалии «Интерфакс». Он добавил, что такое решение также якобы связано с деструктивным подходом со стороны другой стороны. Лаша Дарсалия отметил, что аэропорт уже начал принимать рейсы, в том числе из Москвы. Это произошло впервые после почти 30-летнего простоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...