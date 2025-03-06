МИД Грузии сожалеет об открытии аэропорта в Сухуме

Возобновление работы аэропорта в абхазском Сухуме является частью ухудшения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, выразив сожаление по этому поводу.
«Возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности», — передает слова Дарсалии «Интерфакс». Он добавил, что такое решение также якобы связано с деструктивным подходом со стороны другой стороны.
Лаша Дарсалия отметил, что аэропорт уже начал принимать рейсы, в том числе из Москвы. Это произошло впервые после почти 30-летнего простоя.
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