Убийц и насильников матери и дочери в КБР нашли спустя 40 лет

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек и изнасиловании, совершенных в 1984 году в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Благодаря современным методикам исследования на вещественных доказательствах были обнаружены биологические следы, установлена их принадлежность 67-летнему мужчине, проживавшему на территории другого государства», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Долгое время установить причастность фигуранта не удавалось из-за ограниченных возможностей экспертных исследований.
В мае 1984 года обвиняемый приехал в Нальчик, чтобы совершить расправу над новой семьей своего отца. Дождавшись, пока отец покинет дом, мужчина проник в квартиру и нанес множественные ножевые ранения супруге отца, после чего изнасиловал и задушил ее 15-летнюю дочь. В 2024 году материалы уголовного дела были пересмотрены, после чего удалось обнаружить новые улики, а в июле 2025 года обвиняемого задержали по месту жительства за границей и экстрадировали в Россию.
