Дюжаррик: ООН будет приветствовать прекращение огня на Украине

ООН будет приветствовать прекращение огня на Украине, заявил генеральный секретарь организации Стефан Дюжаррик. Он высказал надежду, что это действительно произойдет.
«ООН, конечно, приветствовала бы прекращение огня на Украине... Это послужит достижению справедливого и устойчиво стабильного мира», — сказал генсек ООН в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине. Однако он отметил, что временное прекращение огня может быть выгодно Киеву, поскольку тот может использовать этот период для нового вооружения и мобилизации. Также Путин озвучил ряд вопросов, связанных с возможным перемирием, в том числе, непосредственно касающихся ситуации в Курской области.
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