Трамп считает многообещающими слова Путина о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп оценил заявления российского лидера Владимира Путина по поводу прекращения огня на Украине. Американский лидер считает, что заявление Путина носит обнадеживающий характер.
«Путин высказал многообещающие мысли, однако они не были окончательными. Я бы хотел увидеть инициативу по прекращению огня со стороны Российской Федерации», — заявил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трансляцию мероприятия ведет Белый дом в X.
Американский лидер заявил, что не против обсудить вопрос остановки огня на Украине с Путиным лично. «Нам бы хотелось достичь прекращения боевых действий со стороны России... Большинство аспектов конечного соглашения уже были предметом обсуждения», — подытожил он.
Ранее прошли переговоры между представителями Украины и США. Во время них украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание пойти на потенциальное перемирие с РФ, которое должно продлиться 30 дней. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению коренных причин конфликта.
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