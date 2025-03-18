В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом откровенно обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями [по Украине]», — заявили в Кремле. Сообщение передает РИА Новости.
Российский глава также выразил признательность Трампу за стремление закончить конфликт на Украине, чтобы спасти жизни. Кроме того, лидеры государств затронули тему экономического партнерства и взаимодействия в сфере энергетики.
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