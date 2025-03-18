В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Кремль: Путин откровенно обсудил с Трампом происходящее вокруг Украины
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Владимир Путин во время разговора с Трампом выразил ему признательность за стремление закончить украинский конфликт
Владимир Путин во время разговора с Трампом выразил ему признательность за стремление закончить украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом откровенно обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Кремле. 

«Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями [по Украине]», — заявили в Кремле. Сообщение передает РИА Новости.

Российский глава также выразил признательность Трампу за стремление закончить конфликт на Украине, чтобы спасти жизни. Кроме того, лидеры государств затронули тему экономического партнерства и взаимодействия в сфере энергетики.

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Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом откровенно обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Кремле.  «Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями [по Украине]», — заявили в Кремле. Сообщение передает РИА Новости. Российский глава также выразил признательность Трампу за стремление закончить конфликт на Украине, чтобы спасти жизни. Кроме того, лидеры государств затронули тему экономического партнерства и взаимодействия в сфере энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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