Акции компаний в России подскочили после переговоров по зерновой сделке

Акции российских компаний, занимающихся производством удобрений, сельскохозяйственной продукции и судоходством, резко выросли на Московской бирже после сообщений о договоренностях между Россией и США по «Черноморской инициативе». Тем временем котировки западных конкурентов из Северной Америки пошли вниз.
«По состоянию на 18:31 мск котировки „Фосагро“ в моменте подскочили на 5,15%, до ?6886, „Акрона“ — на 4,87%, до ?17 650, „Русагро“ — 2,19%, до ?227,24, Бумаги „Совкомфлота“ подорожали на 2,38%, до ?98,09», — следует из данных Мосбиржи. Котировки североамериканских Mosaic и CF Industries потеряли более 3,5%, а канадской Nutrien — свыше 4%. Изменения связаны с новостями о переговорах в Эр-Рияде, где Россия и США договорились о мерах по безопасности судоходства в Черном море.
Ранее Кремль сообщили о достижении договоренностей в рамках так называемой «Черноморской инициативы». Однако они также отметили, что ключевым требованием для реализации этой инициативы является восстановление доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT и отмена существующих санкций. Согласно этим договоренностям, Соединенные Штаты обязуются содействовать возвращению России на мировой рынок аграрной продукции и удобрений.
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