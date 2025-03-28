Музыканта и рэпера Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за его критического состояния здоровья. Сейчас он находится в искусственной коме и подключен к аппарату ЭКМО, который используется для экстракорпоральной мембранной оксигенации при острых дыхательных нарушениях. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Он подключен к аппарату ЭКМО и находится в коме», — передает telegram-канал.
На данный момент Паша Техник госпитализирован в одну из больниц Пхукета (Таиланд), куда он был перевезен из другого медицинского учреждения вследствие ухудшения его состояния. Музыкант находится в отделении интенсивной терапии, у него выявлена пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Врачи в Таиланде не считают возможным перемещение Техника в другую клинику из-за его состояния.
Отмечается, что лечение в Таиланде является крайне затратным. По информации от близкого друга музыканта Кристины, на операцию для музыканта необходимо 10 миллионов рублей. Из них уже собрано пять миллионов, а оставшуюся сумму пытаются собрать через социальные сети. Детали того, что именно привело к такому состоянию Паши, до сих пор неизвестны. По словам его друзей, несколько дней назад его состояние резко ухудшилось. Они считают, что это могло быть вызвано отравлением запрещенными веществами.
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