Депутат Рады заявил, что СВО скоро закончится

Депутат Верховной Рады Вениславский: конфликт на Украине движется к завершению
Кто-то признает движение к разрешению конфликта, кто-то не признает, заявил депутат Рады Вениславский
Кто-то признает движение к разрешению конфликта, кто-то не признает, заявил депутат Рады Вениславский
Конфликт на Украине фактически движется к завершению. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Сейчас, когда очевидно, что конфликт идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — заявил Вениславский. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Ранее о приближении завершения конфликта на Украине заявляли и мировые лидеры. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент США Дональд Трамп подчеркивали, что стороны осознают необходимость урегулирования и проявляют интерес к поиску мирного решения.

