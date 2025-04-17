Зеленский: советник Трампа встал на сторону Путина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф занял позицию, близкую к российской, в вопросе якобы территориальной целостности Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я не вижу у него (Уиткоффа — прим. URA.RU) мандата обсуждать украинские территории... Мы это слышали как слова Путина, не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах», — заявил Зеленский. Его слова передает украинский telegram-канал «Новости.Live».
Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф проинформировал Дональда Трампа о том, что наиболее оперативным способом достижения режима прекращения огня в украинском конфликте является признание четырех регионов, входящих в состав России, пишет RT. Данное заявление было сделано после его переговоров со специальным представителем президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кириллом Дмитриевым. По данным издания Semafor, в Штатах также не исключается возможность признания Крыма частью России в рамках потенциальных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос о передаче ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей под юрисдикцию Москвы не рассматривается в рамках переговоров о завершении конфликта. Эти территории официально считаются неотъемлемыми субъектами России.
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