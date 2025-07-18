Кошки с передовой нашли дом у Куклачева

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Привезенные из зоны СВО кошки освоились в театре, заявил Куклачев
Привезенные из зоны СВО кошки освоились в театре, заявил Куклачев Фото:

Две взрослые кошки и котенок, эвакуированные из зоны специальной военной операции (СВО), успешно адаптировались в Театре кошек Куклачева в Москве. Об этом сообщил заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

«Несмотря на тяжелый путь и пережитые испытания, кошки чувствуют себя хорошо. После прибытия в театр они быстро освоились в новом пространстве, проявляют любопытство и доверие к людям. Судя по поведению, явного стресса у них нет», — отметил артист. Его слова приводит aif.ru.

Сейчас привезенные кошки проходят этап адаптации, в ходе которого специалисты наблюдают за их состоянием и поведением. В дальнейшем планируется определить, проявляют ли животные способности к цирковому искусству и смогут ли участвовать в выступлениях театра.

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Две взрослые кошки и котенок, эвакуированные из зоны специальной военной операции (СВО), успешно адаптировались в Театре кошек Куклачева в Москве. Об этом сообщил заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. «Несмотря на тяжелый путь и пережитые испытания, кошки чувствуют себя хорошо. После прибытия в театр они быстро освоились в новом пространстве, проявляют любопытство и доверие к людям. Судя по поведению, явного стресса у них нет», — отметил артист. Его слова приводит aif.ru. Сейчас привезенные кошки проходят этап адаптации, в ходе которого специалисты наблюдают за их состоянием и поведением. В дальнейшем планируется определить, проявляют ли животные способности к цирковому искусству и смогут ли участвовать в выступлениях театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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