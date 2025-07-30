30 июля 2025

Главком ВСУ Сырский счел, что место украинских новобранцев под землей

Главком ВСУ Сырский захотел перевести обучение бойцов Украины под землю
© Служба новостей «URA.RU»
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Сырский распорядился перевести солдат под землю
Сырский распорядился перевести солдат под землю Фото:

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился перевести обучение военнослужащих в подземные укрытия после недавних ударов по учебным объектам. Об этом он сообщил 30 июля на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России и запрещена).

«Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — подчеркнул Сырский. Такую меру он назвал необходимой для минимизации потерь среди личного состава в условиях постоянной угрозы ракетных и авиационных ударов.

Ранее российское Министерство обороны заявило, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по украинскому учебному подразделению в Черниговской области были уничтожены и ранены около 200 военных ВСУ. Украинские Сухопутные войска подтвердили ракетный обстрел объекта, уточнив, что погибли три человека, 18 получили ранения. После этих событий Сырский уже запрещал массовое скопление военнослужащих в учебных центрах, чтобы снизить риск поражения при повторных атаках.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился перевести обучение военнослужащих в подземные укрытия после недавних ударов по учебным объектам. Об этом он сообщил 30 июля на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России и запрещена). «Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — подчеркнул Сырский. Такую меру он назвал необходимой для минимизации потерь среди личного состава в условиях постоянной угрозы ракетных и авиационных ударов. Ранее российское Министерство обороны заявило, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по украинскому учебному подразделению в Черниговской области были уничтожены и ранены около 200 военных ВСУ. Украинские Сухопутные войска подтвердили ракетный обстрел объекта, уточнив, что погибли три человека, 18 получили ранения. После этих событий Сырский уже запрещал массовое скопление военнослужащих в учебных центрах, чтобы снизить риск поражения при повторных атаках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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