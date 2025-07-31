Песков четко обозначил роль БРИКС на мировой арене

Песков: БРИКС не собирается реагировать на угрозы Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков сделал заявление о БРИКС
Песков сделал заявление о БРИКС Фото:

БРИКС не собирается противостоять другим странам на мировой арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«БРИКС не ориентирует свою работу против других стран», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, будет ли организация реагировать на новые угрозы Трампа.

В БРИКС входит 10 стран. Среди них: Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, эфиопия, Египет и Индонезия.

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БРИКС не собирается противостоять другим странам на мировой арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «БРИКС не ориентирует свою работу против других стран», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, будет ли организация реагировать на новые угрозы Трампа. В БРИКС входит 10 стран. Среди них: Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, эфиопия, Египет и Индонезия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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