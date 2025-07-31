Песков четко обозначил роль БРИКС на мировой арене

Песков сделал заявление о БРИКС
БРИКС не собирается противостоять другим странам на мировой арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«БРИКС не ориентирует свою работу против других стран», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, будет ли организация реагировать на новые угрозы Трампа.
В БРИКС входит 10 стран. Среди них: Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, эфиопия, Египет и Индонезия.
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