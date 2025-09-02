Вучич поблагодарил Путина

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Китае выразил глубокую признательность российскому лидеру Владимиру Путину за последовательную поддержку и уважительное отношение к сербскому народу. Об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
«Разрешите выразить вам лично большую признательность», — заявил Вучич. Он добавил, что ценит последовательную поддержку и уважительное отношение к сербскому народу. Благодарность была высказана в ходе личной встречи глав двух государств, которая состоялась в Пекине.
Вучич отдельно подчеркнул важность той роли, которую Россия играет в отстаивании ключевого для Сербии принципа — сохранения ее территориальной целостности. Сербский лидер заявил, что именно за эту принципиальную позицию он хотел бы выразить особую благодарность лично Владимиру Путину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.