Вучич поблагодарил Путина

Вучич и Путин провели встречу в Китае
Вучич и Путин провели встречу в Китае
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Китае выразил глубокую признательность российскому лидеру Владимиру Путину за последовательную поддержку и уважительное отношение к сербскому народу. Об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.

«Разрешите выразить вам лично большую признательность», — заявил Вучич. Он добавил, что ценит последовательную поддержку и уважительное отношение к сербскому народу. Благодарность была высказана в ходе личной встречи глав двух государств, которая состоялась в Пекине.

Вучич отдельно подчеркнул важность той роли, которую Россия играет в отстаивании ключевого для Сербии принципа — сохранения ее территориальной целостности. Сербский лидер заявил, что именно за эту принципиальную позицию он хотел бы выразить особую благодарность лично Владимиру Путину.

