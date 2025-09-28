Допинг-проба трехкратного чемпиона России Парфенова оказалась положительной

Команда спортсмена планирует сделать официальное заявление
В допинг-пробе российского лыжника Андрея Парфенова обнаружен мельдоний, превышающий допустимые нормы. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба команды «Лыжные гонки 47». По данным организации, анализы спортсмена выявили следы запрещенного препарата, концентрация которого лишь немного превысила установленный порог.

«Движение всегда придерживалось принципов честности и уважения к антидопинговым стандартам. Уверены, что ситуация будет разрешена в рамках законодательства и спортивной этики, и готовы работать над всеми необходимыми шагами для прояснения ситуации», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Лыжных гонок 47».

Сейчас представители спортсмена и тренерский штаб ведут консультации с юристами и медицинскими экспертами. В команде добавили, что планируют предоставить все необходимые документы для разбирательства по данному эпизоду, а также не исключают возможность проведения независимой экспертизы. Ожидается, что официальное решение по делу Парфенова будет принято спортивными органами после изучения всех обстоятельств.

Андрей Парфенов — опытный лыжник, двукратный чемпион России в спринте (2015, 2019) и обладатель золота в командном спринте (2019). В 2009 году он занял четвертое место на чемпионате мира в командном спринте.

