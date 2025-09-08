Выступление Путина на БРИКС не раскроют для СМИ

Выступление Путина на саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ
Выступление Путина на саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ Фото:

Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который проходит 8 сентября, не будет транслироваться для представителей СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие проходит в закрытом режиме.

«Выступление Путина на саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ, мероприятие проходит в закрытом режиме», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова пресс-секретаря российского лидера.

Ранее в Бразилии по инициативе властей начался онлайн-саммит БРИКС. В мероприятии ожидается участие президента России Владимира Путина. Bloomberg уже писал, что саммит пройдет в закрытой форме. Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с инициативой проведения дискуссии по основным проблемам, с которыми сталкивается объединение.

