Выступление Путина на БРИКС не раскроют для СМИ

Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который проходит 8 сентября, не будет транслироваться для представителей СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие проходит в закрытом режиме.
«Выступление Путина на саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ, мероприятие проходит в закрытом режиме», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова пресс-секретаря российского лидера.
Ранее в Бразилии по инициативе властей начался онлайн-саммит БРИКС. В мероприятии ожидается участие президента России Владимира Путина. Bloomberg уже писал, что саммит пройдет в закрытой форме. Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с инициативой проведения дискуссии по основным проблемам, с которыми сталкивается объединение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.