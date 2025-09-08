Московский суд оштрафовал Apple на миллионы рублей

Московский суд привлек американскую компания Apple к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, корпорация признана виновной в нарушении требований российского законодательства. Компании назначили штраф в размере 3,5 миллиона рублей.
«Суд в столице привлек компанию Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) к административной ответственности... Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — написали в telegram-канале судов Москвы.
Организация признана виновной в том, что не удалила информацию или интернет-страницу, несмотря на установленную законодательством России обязанность по удалению таких данных. За такое нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск инициировал судебное разбирательство в отношении компаний Apple и OpenAI, обвинив их в ограничении доступа на рынки с целью сохранения монопольного положения и устранения конкурентов в области искусственного интеллекта (ИИ). В судебной жалобе отмечается, что две монопольные структуры объединили усилия для закрепления своего господства в мире, который стремительно меняется благодаря самой мощной технологии, созданной человеком — ИИ, передает RT.
