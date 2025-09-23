23 сентября 2025

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии случайно

Никаких законов о запрете фильма не было, сказали в Совете
Никаких законов о запрете фильма не было, сказали в Совете

В Молдове ошибочно запретили к показу фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщил Совет по аудиовизуальному контенту.

«Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент», — указано в сообщении Совета. Его приводит ТАСС. Отмечается, что это могло быть сделано по ошибке одним из операторов.

Ранее в молдавских СМИ появлялась информация о том, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был запрещен к показу из-за якобы «милитаристского содержания», что вызвало критику со стороны российских официальных лиц, включая помощника президента РФ Владимира Мединского и представителя МИД Марию Захарову.

