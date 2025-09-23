Актер Садальский объяснил популярность забытых звезд и их миллионные гонорары

Актер Стас Садальский в соцсетях сообщил, что певица из 90-х Анастасия теперь берет по 2 млн рублей за выступление длиной 40 минут. URA.RU узнало у артиста, почему вдруг на звезд «прошлого» такой ажиотаж, а главное — откуда такие гонорары?
«Певица Анастасия может поставить себе и 10 млн рублей. Как и я могу сказать, что мой гонорар — $150 млн. Но кто даст? Тоже самое и с ней», — говорит актер.
Сходу вряд ли кто-то может назвать громкие хиты Анастасии. Певица молчит и последние лет 25. Ее новая популярность пришла благодаря эфирам на федеральном канале, которые транслируются на волне общей ностальгии. Однако если Надежда Кадышева и Татьяна Буланова уже на слуху у зрителей, у Анастасии такой истории пока нет.
Садальский в беседе с агентством пояснил, что сейчас массовый интерес к звездам 90-х объясняется тем, что нет достойной альтернативы, а у людей есть спрос на «настоящее».
«Сейчас эти артисты становятся интересными потому, что понятно, о чем они поют. Современных исполнителей невозможно понять. У старых артистов есть смысл в песнях, есть мелодия. Этим они и подкупают», — резюмировал Стас.
В 2007 году Анастасия вместе со Стасом Садальским играла спектакль «Питер-Москва-Париж». В 2021 году приняла участие в проекте «Суперстар! Возвращение» и заняла 4 место.
