Боец ММА Монсон призвал США извиниться перед российскими спортсменами

Западные политики должны публично извиниться перед российскими спортсменами за их отстранение от участия в международных соревнованиях. Об этом заявил известный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло. <...> Это позор!» — сообщил Монсон. Его слова приводит РИА Новости.
Монсон заявил, что Соединенные Штаты должны принести извинения российским паралимпийцам, которых в последние годы допускали к участию в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. По мнению бойца MMA, Вашингтон осуществляет контроль над Олимпийским комитетом и международными спортивными организациями, что он охарактеризовал как проявление «крайнего лицемерия». Спортсмен подчеркнул, что политика не должна вмешиваться в спорт, поскольку атлеты на протяжении многих лет готовятся к выступлениям под флагом своей страны.
Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет восстановил членство России и Белоруссии, разрешив спортсменам выступать с использованием национальных символов. В ходе первого тура голосования 111 делегатов выступили против полного отстранения Паралимпийского комитета России, 55 поддержали эту меру, еще 11 воздержались. Во втором туре 91 делегат проголосовал за отмену частичного отстранения ПКР, 77 высказались против, а 8 воздержались, передает RT.
