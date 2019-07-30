Лесные пожары чаще всего происходят из-за «человеческого фактора» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Лесные пожары в 2019 году вновь бьют все рекорды. С каждым днем площадь возгорания в Сибири расширяется. На данный момент огнем охвачено 1,6 миллиона гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания. В зоне задымления оказались около 500 населенных пунктов в 20 регионах России. В подавляющем большинстве случаев к природным пожарам причастны люди, заявил «URA.RU» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин.

— Михаил Леонидович, почему в этом году опять так активно горят леса, в чем дело?

Китайцы сегодня покупают даже сгоревшую древесину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Причины разные, но чаще всего речь идет либо о неосторожном обращении с огнем, либо о непреднамеренном поджоге. Что имеется в виду? После законных вырубок арендаторы обязаны убрать остатки деревьев. Чаще всего они это делают при помощи сжигания. Но далеко не всегда огонь контролируется, и он перебрасывается на весь остальной лес. Кроме того, часто не тушат костры охотники, геологи. Это как раз то, что называется человеческим фактором.

— После такого пожара выгорает все без исключения?

— Все зависит от типа пожара — низовой он или верховой. При верховых пожарах, как правило, сгорает все, ущерб в таком случае максимальный. Сейчас в каждом регионе — разные пожары, где-то низовые, где-то верховые. Все зависит от территории.

— В соцсетях говорят, что в СССР леса так не горели. Вы согласны с этим?

Глава программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин утверждает: поджоги лесов имеют место официальный сайт «Гринпис» в России

— Я думаю, это не совсем так. Нельзя говорить, что в Советском Союзе леса не горели. Горели тоже, причем прилично, например, в районе Байкало-амурской магистрали. Но тогда их пытались тушить всеми возможными способами. Кроме того, эффективно работала лесная служба. Сейчас этого нет. Сегодня пожары тушат не так эффективно, как в том же СССР. Причем это связано прежде всего с экономическими причинами, поскольку тушить пожары на больших площадях — очень дорого. Поэтому подчас тушат только тогда, когда огонь уже подходит к населенным пунктам.

— Вы говорите о непреднамеренных поджогах. А правда ли, что леса далеко не всегда леса загораются «сами по себе»? Криминальная подоплека существует?

— Такие случаи действительно имеют место. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда проводили незаконную рубку, а потом эту делянку просто-напросто выжигали — чтобы скрыть все возможные следы. Впрочем, бывает и наоборот: когда поджигали лес, пускали быстрый низовой пожар, после чего инициировали санитарную рубку. Такие рубки проводятся для очистки лесов.

— Но древесина не сгорает, не теряет своего качества?

— При беглых низовых пожарах страдает только кора нижней части дерева, поэтому на качестве древесины это практически не сказывается. Она даже не теряет в цене.

Кроме того, в последнее время Китай активно закупает у нас даже сгоревшую древесину. Это очень распространено в Бурятии.

Там даже появился новый экономический термин — «китайский брус» — когда из абсолютно мертвого дерева вырезается брус. Китайцы эти брусы как-то используют. Китай вообще покупает много древесины, разного качества, это не миф.

Но я бы не стал говорить, что криминальные поджоги являются основной причиной пожаров, хотя, по нашим данным, это довольно распространенная практика.

Леса в России горят каждый год Фото: depositphotos.com

— То есть во всех криминальных случаях действует фактически одна схема?

— Да, выгоревший участок оперативно отводится под санитарную вырубку. После того, как деревья вырубят, доказать что-либо практически невозможно — кто же знает, какие там были деревья, действительно сгоревшие или же нет. Вырубка должна проводиться на основании специального обследования. Но проблема в том, что очень часто эти процедуры выполняют коммерческие организации. Не секрет, что во многих случаях они работают по контракту с арендаторами лесных участков, которые как раз и занимаются заготовкой древесины. Понятно, что тут существует самая прямая заинтересованность.

— А государство как-то контролирует эти процессы?

— Да, в России существует федеральное бюджетное учреждение «Рослесозащита». Эта организация и ее филиалы в регионы должны заниматься контролем за проведением таких обследований. Но она сама же, помимо контроля, осуществляет коммерческую деятельность — проводит такие же обследования. Но практика показывает, что сами себя контролируют они не очень хорошо.