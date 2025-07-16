Россиян обязали бороться с борщевиком самостоятельно

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по обнаружению и уничтожению борщевика Сосновского и других опасных инвазивных растений. Документ направлен на предотвращение их неконтролируемого распространения, угрожающего экосистемам, здоровью граждан и экономике.
«Тот, кто распоряжается землей или имеет на нее публичный сервитут, должен отвечать за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию. Бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута», — пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Трансляция велась на сайте ГД.
Закон распространяется на владельцев частных земельных участков, а также на тех, кто использует государственные или муниципальные земли на основании публичного сервитута, например, для строительства дорог, линий электропередачи или трубопроводов. Меры по борьбе с инвазивными растениями, не относящимися к карантинным видам, включают их выявление и уничтожение разрешенными способами, в том числе с применением энтомофагов (насекомых, уничтожающих вредные растения).
Перечень опасных видов будут утверждать субъекты РФ, а для лесов и особо охраняемых природных территорий федерального значения — уполномоченные федеральные органы. Соответствующие изменения внесены в Земельный и Лесной кодексы, а также в законы об охране окружающей среды, о безопасном обращении с пестицидами и об обороте сельхозземель. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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