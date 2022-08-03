Россия откажется от зарубежных лекарств

Власти намерены локализовать производство медицинских препаратов

03 августа 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В России увеличат выпуск биологических препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти сделают Россию независимой от зарубежных препаратов. Для этого они нарастят их производство в РФ, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи 3 августа премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронике Скворцовой. По словам аналитиков, лекарств не хватает из-за нарушения цепочек их поставки из-за рубежа или ухода поставщиков с рынка РФ из-за санкций. В начале встречи Мишустин напомнил, что ФМБА занимается заготовкой донорской крови и ее компонентов. Еще одной задачей является производство лекарств на их основе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал еще один шаг для обеспечения независимости РФ от иностранных лекарств Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Особая задача, которая перед нами стоит, — увеличивать объемы заготовки плазмы для производства препаратов. Увеличение позволит к 2024 году стать самодостаточными в плане обеспечения себя альбуминами и иммуноглобулинами», — заявила Скворцова. По ее словам, препараты необходимы для лечения больных в реанимациях, находящихся в шоковом состоянии, при острых потерях крови и жидкости в организме, при гематологических заболеваниях. «Мы благодарны за передачу нам функций по организации и координации единого регистра костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. У ФМБА самый богатый опыт донорства костного мозга», — уточнила глава ФМБА. Россия сможет полностью себя обеспечивать биопрепаратами к 2024 году, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важным направлением ФМБА является наращивание собственных компетенций в области биомедицины и фармацевтики, подчеркнул Мишустин. «Технологическая независимость, в том числе и в области медицины, научные изыскания, которыми вы активно занимаетесь — приоритет», — сказал премьер. За два года в ФМБА создали научно-технологические платформы, позволяющие с нуля быстро создавать однотипные препараты, сообщила Скворцова. «В мире есть четыре площадки, которые делают эталонные образцы и специфические сыворотки, различные стандарты для оценки специфической активности. Это Великобритания, США, Япония и Австралия. Мы получили предложение создать пятую площадку в России», — добавила глава ФМБА. В России хотят выстроить полную цепочку производства медикаментов, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые технологии нужны отечественной медицине для обеспечения биологической безопасности страны. Это важно для независимости России в области фармацевтики и медицины в целом, сказал в заключении Мишустин. Власти хотят выстроить цепочку производства препаратов в России — от молекулы до выпуска его в коммерческий оборот, чтобы заменить иностранные аналоги, объясняет бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Многие западные фирмы так или иначе оставили бизнес в РФ или испытывают сложности с доставкой лекарств. Встал вопрос биобезопасности государства. Мы должны обеспечивать себя большинством самых главных препаратов — вакцины, биоглобуллины, биоинженерные препараты. Время не терпит», — пояснил эксперт. Производство биопрепаратов сложно, их всегда не хватает, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производство биологических медпрепаратов сложное, их всегда не хватает, а в условиях санкций их поступает в РФ еще меньше, поэтому власти поставили задачу обеспечить их производство в стране на необходимом уровне, считает врач Андрей Звонков. «ФМБА выбрано властями, потому что оно сконцентрировало управление службы крови по стране и в ее границах можно налаживать производство препаратов крови — альбумина и иммуноглобулина. Один из важных препаратов, которое выпускает агентство, — альбумин 4% на основе человеческой плазмы. Его всегда не хватало. В РФ поступали иностранные аналоги, но другой концентрации — 5% или 10%. Сейчас их объем сократился. И России надо наладить выпуск своего альбумина различной концентрации. Кроме того, у нас всегда было сложно с производством иммуноглобулинов, так как это требует определенной иммунизации доноров», — рассказал врач. Статья по теме Власти РФ сделают все лекарства более доступными для россиян Встреча Скворцовой с Мишустина — это шаг к независимости России в области фармацевтики, отмечает доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. «Шаг очень важен в контексте развития импортозамещения и внешнеполитической обстановки. До санкций Запада в России большая доля приходилась на импортные препараты, говорить о самодостаточности при таком уровне иностранных лекарств не приходилось. Думаю, что эта встреча запускает работу над безопасностью жизни и здоровья россиян», — уточнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти сделают Россию независимой от зарубежных препаратов. Для этого они нарастят их производство в РФ, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи 3 августа премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронике Скворцовой. По словам аналитиков, лекарств не хватает из-за нарушения цепочек их поставки из-за рубежа или ухода поставщиков с рынка РФ из-за санкций. В начале встречи Мишустин напомнил, что ФМБА занимается заготовкой донорской крови и ее компонентов. Еще одной задачей является производство лекарств на их основе. «Особая задача, которая перед нами стоит, — увеличивать объемы заготовки плазмы для производства препаратов. Увеличение позволит к 2024 году стать самодостаточными в плане обеспечения себя альбуминами и иммуноглобулинами», — заявила Скворцова. По ее словам, препараты необходимы для лечения больных в реанимациях, находящихся в шоковом состоянии, при острых потерях крови и жидкости в организме, при гематологических заболеваниях. «Мы благодарны за передачу нам функций по организации и координации единого регистра костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. У ФМБА самый богатый опыт донорства костного мозга», — уточнила глава ФМБА. Важным направлением ФМБА является наращивание собственных компетенций в области биомедицины и фармацевтики, подчеркнул Мишустин. «Технологическая независимость, в том числе и в области медицины, научные изыскания, которыми вы активно занимаетесь — приоритет», — сказал премьер. За два года в ФМБА создали научно-технологические платформы, позволяющие с нуля быстро создавать однотипные препараты, сообщила Скворцова. «В мире есть четыре площадки, которые делают эталонные образцы и специфические сыворотки, различные стандарты для оценки специфической активности. Это Великобритания, США, Япония и Австралия. Мы получили предложение создать пятую площадку в России», — добавила глава ФМБА. Новые технологии нужны отечественной медицине для обеспечения биологической безопасности страны. Это важно для независимости России в области фармацевтики и медицины в целом, сказал в заключении Мишустин. Власти хотят выстроить цепочку производства препаратов в России — от молекулы до выпуска его в коммерческий оборот, чтобы заменить иностранные аналоги, объясняет бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Многие западные фирмы так или иначе оставили бизнес в РФ или испытывают сложности с доставкой лекарств. Встал вопрос биобезопасности государства. Мы должны обеспечивать себя большинством самых главных препаратов — вакцины, биоглобуллины, биоинженерные препараты. Время не терпит», — пояснил эксперт. Производство биологических медпрепаратов сложное, их всегда не хватает, а в условиях санкций их поступает в РФ еще меньше, поэтому власти поставили задачу обеспечить их производство в стране на необходимом уровне, считает врач Андрей Звонков. «ФМБА выбрано властями, потому что оно сконцентрировало управление службы крови по стране и в ее границах можно налаживать производство препаратов крови — альбумина и иммуноглобулина. Один из важных препаратов, которое выпускает агентство, — альбумин 4% на основе человеческой плазмы. Его всегда не хватало. В РФ поступали иностранные аналоги, но другой концентрации — 5% или 10%. Сейчас их объем сократился. И России надо наладить выпуск своего альбумина различной концентрации. Кроме того, у нас всегда было сложно с производством иммуноглобулинов, так как это требует определенной иммунизации доноров», — рассказал врач. Встреча Скворцовой с Мишустина — это шаг к независимости России в области фармацевтики, отмечает доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. «Шаг очень важен в контексте развития импортозамещения и внешнеполитической обстановки. До санкций Запада в России большая доля приходилась на импортные препараты, говорить о самодостаточности при таком уровне иностранных лекарств не приходилось. Думаю, что эта встреча запускает работу над безопасностью жизни и здоровья россиян», — уточнил собеседник.